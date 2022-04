Oerheid wol slachtoffers ierdskokskea Grinslân minder jild jaan

De Grinslanners mei skea oan ‘e huzinge troch ierdskokken moatte tenei minder jild krije. Dat seit it IMG, it bestjoersorgaan dat de fergoeding foar de slachtoffers op ‘e noed hat. It IMG is oprjochte, om’t de Grinslanners gjin betrouwen mear hiene yn ‘e besteande ynstitúsjes.

Neffens it IMG binne huzen safolle djurder woarn dat it net mear nedich is om de weardedelgong lyk te meitsjen. De huzekrapte makket dat rûnom yn Nederlân wol minsken in wente keapje wol, al is it ek yn it ierdskokgebiet. Dat driuwt de prizen omheech.

Oft de skeafergoeding foar de Grinslanners wier ferlege wurdt, wurdt yn juny besletten.