Nynke Laverman en Sytze Pruiksma trede op yn Frysk Museum

Hjoed, sneon 16 april, fiert it Frysk Museum de iepening fan twa nije útstallingen. Petrit Halilaj: You used to fly, go everywhere and wake up those who are asleep is de earste útstalling fan de Kosovaarske keunstner op Nederlânske boaiem. Dêrneist wurdt in yntime eksposysje mei wurk fan de Nederlânske Mai van Oers iepene.

De hiele dei is de yntree fergees en binne der rûnliedingen, wurkateliers en muzyk yn de hal. Om 16.00 oere is der in iepeningswurd fan direkteur Kris Callens, kurator Judith Spijksma en mr. Dren Doli, ambassadeur fan de Republyk Kosovo. Nei de sprekkers jouwe Nynke Laverman en Sytze Pruiksma in yntym konsert foar de oanwêzigen.

Op de webside fan it museum is it programma te finen en kin in fergees kaartsje reservearre wurde. Alle kaarten foar de rûnliedingen binne ûnderwilens ferjûn.

Programma sneon 16 april

12.00 – 16.00 wurkateliers: okarina’s meitsje mei Lies van Huet en tekenje op muzyk mei biodynamysk keunstnerskollektyf Het Kanaal;

13.45 rûnlieding útstalling Petrit Halilaj troch kurator Judith Spijksma;

15.00 rûnlieding Mai van Oers troch Van Oers;

16.00 iepeningswurd troch Kris Callens, direkteur, Judith Spijksma, kurator en mr. Dren Doli, ambassadeur fan de Republyk Kosovo;

16.20 optreden Nynke Laverman en Sytze Pruiksma;

18.00 ein.