Neffens Dútske ynljochtingetsjinst fermoardzje Russyske soldaten Oekraynske boargers

Boarne: Wikipedia – publyk domein

Russyske soldaten hawwe yn ‘e omkriten fan Kiëv hûnderten boargers fermoarde. Dat skriuwt it Dútske tydskrift Der Spiegel. It tydskrift beropt him op de BND (Bundesdachrichtendienst), in Dútske ynljochtingetsjinst. Neffens Der Spiegel hat dy opnamen fan petearen tusken Russyske soldaten dy’t prate oer harren misdieden. In soldaat soe ferteld hawwe hoe’t er yn Boetsja in ûnskuldige fytser deaskeat. De omskriuwing fan de man komt oerien mei in deade op foto’s dy’t koartlyn wrâldkundich makke binne.

Der wurde hieltiten mear tsjûgeferklearrings buorkundich fan Oekraïners dy’t fertelle hoe’t Russyske militêren boargers deade hawwe. Stellerij en yntimidaasje troch Russyske militêren wurde ek gauris beskreaun.

Neffens de Russyske oerheid binne de berjochten allegear ûnwier.