Max Verstappen sportman fan it jier

Max Verstappen (Wikimedia Commons BY-SA 4.0)

Max Verstappen is sportman fan it jier woarn. De autojezer krige de Laureus Award. Nominaasjes foar de priis wurde dien troch de parse, wylst in sjuery fan sportljuwe de winner oanwiist. De organisaasje is mei yn ‘e hannen fan it automerk Mercedes Benz.

Verstappen krige de priis, om’t er wrâldkampioen yn ‘e formule ien woarn is. Oare sportljuwe dy’t nominearre wiene, binne Tom Brady (Amerikaansk fuotbal), Novak Djokovic (tennis), Caeleb Dressel (swimme), Eliud Kipchoge (drave) en Robert Lewandowski (fuotbal).