Man rydt yn Grins fol terras op en set frommeske mes op ‘e kiel

Yn de stêd Grins is sneontejûn ien mei de auto in fol terras op riden. Hy stapte út en treau in frommeske in mes tsjin ‘e hals. Doe naaide er mei de auto hurd wer út. De kroechbaas waard meitôge en dêrnei oerriden. Hy is yn it sikehûs opnommen. Ferskate klanten rekken ek ferwûne. Ien is mei in brutsen skonk yn it sikehûs bedarre.

De oanslach hie syn beslach oan de Meeuwerderstraat yn de wyk Oosterpoort yn it súdeasten fan de stêd. Letter op ‘e jûn hat de plysje fan Grins in 32-jierrige man oanhâlden dy’t fan ‘e die fertocht wurdt. De plysje freget tsjûgen om harren by de plysje te oppenearjen.