Maitiid yn it lân (gedicht)

In ljip giet oer de wjuk

boppe in stik lân

dêr’t de âlde maisstobben

wachtsje om omploege te wurden.

Bûtergieltsjes

en dotterblommen

kleurje de wâlskanten giel.

De earste lamkes

dartelje yn de greiden

dy’t hieltyd mear

út in grienens skine.

Eachferblynjend wyt

bloeie de krintebeammen

lâns de kant fan ‘e dyk

dêr’t ek de oare beammen

in grien waas sjen litte.

Kloften seefûgels

dogge har tegoed

as boeren de grûn

wer klearmeitsje

foar in nij seizoen.

De eastewyn is noch skerp,

nachts friest it noch

mar mei de sinne op ‘e ruten

sjoch ik fanôf de efterbank

de maitiid yn it lân kommen.

Folkje Koster