Kultuerhistoarysk Sintrum De Tiid organisearret Wike fan de Twadde Wrâldoarloch

Fan 25 oant en mei 29 april wurdt yn Kultuerhistoarysk Sintrum De Tiid yn Boalsert de Wike fan de Twadde Wrâldoarloch holden. Alle jûnen is der in lêzing en oerdeis binne trochrinnend filmfragminten te sjen. Bern en folwoeksenen kinne op tiisdei- en freedemiddei yn ’e biblioteek mei in virtual reality-bril histoaryske saken oangeande it tema belibje. Der wurdt ek in boekje presintearre mei argyfboarnen en literatuer yn ’e gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân.

Lêzingen

Op moandeitejûn 25 april trapet Otto Kuipers ôf mei in lêzing oer de ûnderdûkkaarten yn Fryslân. In dei letter fertelt Marre Sloots it ferhaal fan it hûske De Terrorist op It Amelân, dêr’t famyljeleden fan fersetsstriders nei de oarloch fakânsje fiere koene. Woansdeitejûn jout Catharinus van der Werf in lêzing mei de titel ‘Libje foar- en mei-elkoar’. Tongersdei 28 april jouwe Ds. Gerrit J.D. de Haan en de Stichting Titus Brandsmamuseum in lêzing mei in dokumintêre oer it libben fan Titus Brandsma. In aktueel tema yn ferbân mei de hillichferklearring fan Titus Brandsma op 15 maaie oankommende. De rige lêzingen wurdt op 29 april ôfsletten troch Nena Huizinga en René Rispens mei in ferhaal oer de evakuearre minsken dy’t út Súd- en Midden-Nederlân nei Fryslân kamen. De lêzingen sette alle jûnen om 19.00 oere útein en binne fergees by te wenjen. Oanmelde giet fia de webside fan De Tiid.

Organisaasje

De organisaasje fan de Wike fan de Twadde Wrâldoarloch is yn hannen fan de Stichting Histoarysk Sintrum Westergo (Museum De Tiid), de Biblioteek Mar en Fean en it gemeenteargyf Súdwest-Fryslân, dy’t allegear yn De Tiid fêstige binne.

It folsleine programma is te finen op www.detiid.nl. Let op: op woansdei 27 april is De Tiid ticht yn ferbân mei Keningsdei. De lêzing de jûns giet wol troch.