Kultuerfûns Fryslân ynvestearret mei goed 136.000 euro yn 47 kultuerprojekten

It Prins Bernhard Kultuerfûns Fryslân hat yn it earste fearnsjier fan 2022 oan 48 kultuerprojekten in finansjele bydrage tasein. It giet om in bedrach fan yn totaal 136.700 euro.

It is elk fearnsjier mooglik om in finansjele bydrage foar in projekt oan te freegjen. De kritearia dêr’t in oanfraach oan foldwaan moat, binne te finen op de webside fan it Cultuurfonds. Hjirûnder wurde in pear takenningen taljochte. De folsleine list mei takennings út dizze tredde omloop is te finen op www.cultuurfonds.nl/fryslan.

Eksposysje T.rex in Town

Stichting Fries Natuurhistorisch Museum kriget € 10.000 foar de eksposysje T.rex in Town, in ynteraktive eksposysje fan oktober 2022 oant oktober 2023 foar de hiele húshâlding oer de meast ta de ferbylding sprekkende dinosauriër fan alle tiden: de Tyransaurus rex. Dy eksposysje fan de bêst bewarre T.rex fan de wrâld is fanwegen it hûnderjierrich jubileum fan it museum.

Betinking rampjier Fryske Wetterliny

Stichting De Grijpvogel kriget € 2.500 foar de betinking fan it rampjier 1672-1673. By de Fryske Wetterliny lâns, yn benammen de Stellingwerven, wurde yn de hjerst fan 2022 en yn ’e rin fan 2023 ferskate aktiviteiten organisearre om it ferhaal fan it rampjier te fertellen.

Iepenloftútstalling Harns

Stichting Oud Harlingen kriget € 2.500 foar in iepenlofttentoanstelling oer de skiednis fan Harnzer ierdewurk- en tegelyndustry. Dy is fan septimber 2022 ôf om de Noarder- en Suderhaven yn Harns hinne te sjen. De bydrage komt út it Roel Sluiter Fûns, in Kultuerfûns op Namme dat sûnt 1 jannewaris fan dit jier ynsteld is foar kulturele aktiviteiten yn Harns en omkriten.

Oer it Prins Bernhard Kultuerfûns

It Prins Bernhard Kultuerfûns bringt minsken, wrâlden en ideeën byinoar om kultuer libje te litten. Tanksij bydragen, fûnsen en prizen ûntsteane nije kulturele inisjativen en wurdt kultureel erfgoed bewarre. Dat docht it fûns mei skinkers en makkers, leafhawwers en eksperts, betinkers en beskermers. En mei de bydragen fan de VriendenLoterij, de Nederlandse Loterij en fan alle donateurs. It Prins Bernhard Kultuerfûns Fryslân is ien fan de tolve provinsjale ôfdielings.

