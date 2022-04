Krigele non rêdt preester fan oanfaller mei knyft

Yn in tsjerke yn Nice te Frankryk hat in man in preester in mes yn it weak fan it liif treaun. Sneintemoarn om tsien oere hinne rûn er de tsjerke yn en sette er fuort op preester Rudzinski ta. Hy hat likernôch tweintich wramen op ‘e geastlike dien mei in knyft fan omtrint sân sintimeter yn ‘t lang. In non skeat de preester te help en begûn op ‘e oanfaller yn te huffen. It wie in âldminske fan 72 jier, mar o sa krigel: hja wist de oanpakker lang om let it stekark te ûntwramen. Al rûn hja sels in smertlape oan ‘e earm op.

Neffens de plysje hjit de dieder fan Kevin R. en is er yn syn twaentritichste. De man is in healewize, sa wurdt te witten dien. Hy soe oanhelle wêze mei de krupsje bipolariteit. De man sei dat er presidint Macron deadwaan woe. De plysje hat him oppakt. De preester is der min oan ta, mar hy is net langer faai.