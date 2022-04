Jurrian van Dongen (‘Het Klokhuis’) wint Willem Wilminkpriis foar bêste berneliet

Jurrian van Dongen fan it NTR-jeugdprogramma Het Klokhuis hat de Willem Wilminkpriis foar it bêste berneliet wûn. Hy krige de priis foar ‘Give me some skin’, dat er foar it Klokhûs skreau.

Sjuerypriis

It cowboy-liet ‘Give me some skin’ fan Jurrian van Dongen (tekst), Jan en Keez Groenteman (komposysje), Rop Verheijen, Jesse Mensah en Maarten Heijmans (sang) is in fleurich pleit foar oanreitsjen en krûpen. Tige aktueel nei twa jier ôfstân hâlden. “Prachtich, hoe’t stoere cowboys it sjonge en fielber meitsje. Fakkundich en geastich skreaun”, seit de sjuery.

Jurrian van Dongen is û.o. as lietauteur oan Het Klokhuis ferbûn. Hy wit as gjin oar komplekse gevoelens om te setten yn werkenbere, grappige en treastende ferskes. De ôfrûne moanne waarden syn Klokhûsferskes oer rasisme en seksueel misbrûk in protte priizge.

Oare nominearren

De Willem Wilminkpriis is in inisjatyf fan it Wilminkteater en Muzyksintrum Ynskedee en wurdt sûnt 2010 útrikt. Dit jier stjoerden 77 komponisten, tekstskriuwers en produsinten harren liet yn, dêr’t trije fan nominearre waarden. De oare twa nominearren wiene Robert Ramaker en Patrick van den Hanenberg.