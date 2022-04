In wykein wellness

Ferhaal

Jelle seach noch ien kear hûs en hear oer foar’t er by Maaike yn de auto stapte. “Jonge, asto no net sitten giest, kinne we de auto wol wer útlade, dan is it wykein foarby”, kaam Maaike har stim út it Opel Corsaatsje wei. Se hiene ferline wike fiifenfjirtich jier troud west en de famylje fan wjerskanten hie harren in wykein yn in hotel op ’e Feluwe oanbean. It hie foar Jelle net hoechd, mar Maaike seach har kâns skoan. Jelle hie nea fan ’t stee ôf te brânen west. In deitochtsje mei it fakbûn nei Giethoorn en in wike nei Bakkefean hiene op toeristysks-rekreatyf mêd de hichtepunten west.

Bern hiene se net en it hûs wie lyk. It wie krekt as treau de oergong dêr’t Maaike mei ompakte by har ûnbekende krêften nei it oerflak. Se hie ûntdutsen dat it houlik mei Jelle perfoarst net yn ’e bûtenkategory ‘groots en meeslepend’ bedarre wie. Wis, se wie noch hieltiten mâl mei him en se woe him foar gjin euro kwyt, mar earne beharke se sa no en dan ris in stimke dat flústere: ‘Iík woe sa graach…’ en no hie se trochset. Jelle hie de auto noch himmelje wollen. “Wy geane efkes by garaazje Bijma troch de waskstrjitte”, hie har beslút west. Jelle woe protestearje, mar se lei him de hân op ’e earm. “Stil do, ik regelje dit wykein de boel. Jou do dy mar noflik del.” Jelle seach as siet er by de ferkearde frou yn ’e auto.

Yn it hotel waarden se gastfrij ûntfongen. Oft mefrou en menear ek spesjale winsken hiene. “Ja,” sette Maaike fuort útein, “moarns it brochje op bêd en jûns in flesse sjampanje mei twa glêzen op it nachtkastke. De ober saluearre noch krekt net, mar it wie te fernimmen dat it baaske syn wurk ferstie. Oft mefrou en menear him mar folgje woene, wie it fersyk. Maaike trêde as in Doutzen Kroes de trep op. Jelle woe de koffers meitôgje, mar dat wie mis. Dy waarden wol op harren keamer brocht. De doar swaaide iepen en Maaike tripke deryn. It wie ien en al lúkse. Se luts efkes oan de sprei, gie mei in finger oer ’t nachtkastke en fertroude skarlúnsk de ober in glimke ta. Mefrou karde it goed. De man luts him diskreet tebek.

“Sil ik mar alfêst in pear fytsen besette, hjir yn ’t doarp?”, naam Jelle it wurd. Maaike draaide de holle in heale slach. “Der wurdt dit wykein net fytst”, wie har beskied. “Maaike goes wellness”, folge doe geheimsinnich. Foar it jûnsiten leine se tegearre yn in modderbad yn ’e katakomben fan it hotel. “It hat ek seis oere west”, sei Jelle mei de noasters fol seeklaai. Ik haw wol sin oan wat iten.” Efteroerlizzend yn in bêd fan in griemmank fan blaumodder en krûden weau Maaike achtleas mei de hân. “Wy kinne om tsien oere noch wol oan tafel. Der is neat wat ús eftersit”, wie it koarte mar dúdlike boadskip.

Nei it ferstrûpen diene se har tegoed oan in útwrydsk jûnsmiel. Twa flessen ekslusive wyn letter hong Jelle knock-out yn ’e touwen. “Sille we dan mar”, wie de tantra dy’t er alle jûnen thús ek útspriek. “Bist net wiis”, sei Maaike, “wy binne hjir no en dat sille se witte ek.” Se gie oerein en stapte justjes efkes oer de linkerfoet. Jelle fûn it allegear mar neat. “Let’s go, baby, let’s make money”, kleppere Maaike har keunstgebit. De ‘baby’ syksokke telider slein efter har oan. Se skoden yn it kasino efter in blackjacktafel. Maaike spile as makke se al tiden diel út fan de pleatslike ‘jetset’. De man oan ’e oare kant fan de tafel hie dêr gjin muoite mei. Maaike sette heech yn, ûnderstipe troch de krûpier en in farske flesse sjampanje. Jelle wie finaal de tried kwyt. Dat wie mar goed ek, want der giene mear euro’s trochhinne as dat it Corsaatsje jierliks oan brânstof brûkte. Om in oere of trije swalken se rjochting hotelkeamer. Sawol Jelle as sy krigen mei gjin mooglikheid de kaai yn ’t slot. As út it neat wei stie de ober efter harren. Oft er wat foar harren betsjutte koe, wie syn fraach. Dat koe er fansels. “Dy ferrekte doar wol net iepen”, spriek Maaike mei wol twadûbele tonge. De man glimke begripend. Hy toetste op it panieltsje neist de doar in koade yn. De doar swaaide iepen. De ljochten floepten automatysk oan. Maaike liet har op it bêd delploffe. Jelle besocht har noch út ’e klean te krijen, mar op dat mêd hie er nea útblonken, dat hy liet it mar sa. Se lei alhiel oerdwers. Hy liet him yn in leunstoel neist it bêd sakje en foel as in blok yn ’e sliep. De oare deis hat Jelle in ein op ’e fyts fuort west. Maaike net. Dy hat net fan de keamer ôf west en har yn libben holden mei in hiele strip parasetamol en liters wetter.

Inne Bilker