In nijsgjirrich kongres

Ferslach

Werom ferbrekst dy sa gau, as in oar dy net fuortendaliks ferstiet? Dat wie ien fan de ûnderwerpen dy’t tongersdei 21 april oan ’e oarder kamen op it sympoasium oer streektalen yn Wolvegea

Pier Bergsma

It ‘Symposium erkende talen’, dat yn it Van der Valkhotel holden waard, wie de opfolger fan ‘Spreek maar!’ Dat wiene sympoasia dy’t yn 2017 en 2019 yn Deventer en Venlo holden waarden. De gearkomste hie dizze kear te krijen mei de ‘erkende talen’ yn Nederlân: Frysk, Limburchsk, Nedersaksysk, Nederlânske Gebeartetaal (NGT), Papiamintsk, Jiddysk en Romaansk.

Dy sân talen wurde ûnder it Europeesk Hânfêst foar Regionale en Minderheidstalen en troch de Nederlânske oerheid erkend. It Ministearje fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes hie oerheden, taalorganisaasjes, taalynstituten, wittenskippers en sprekkers dy’t belutsen binne by dizze talen útnûge om te bepraten wat se nedich hawwe foar boarging en promoasje. Yn dizze edysje stie it tema ‘taalemansipaasje’ sintraal.

Nei de iepeningsbydrage fan deputearre Sietske Poepjes, dy’t dêryn oankundige dat der ynkoarten mei de nasjonale oerheid ôfspraken makke wurde oar de sichtberens fan it Frysk, koene de oanwêzigen kieze foar ûnder mear in bydrage fan Liesbeth Jongbloed oer it gebrûk fan sosjale media foar de taal. It docht bliken dat in soad jongelju dat dogge, al is it net altyd yn geef Frysk.

Fanwege it moaie sinnige waar waard de ynfoarmaasjemerk mei materiaal fan de ferskate organisaasjes op tafels bûtendoar holden.

Werom ferbrekst dy?

Fan de bydragen dy’t middeis holden waarden wie ien fan de nijsgjirrichste dy fan Mirjam Vellinga fan de ôfdieling taalpromoasje by de Afûk. Ut har powerpointpresintaasje nim ik it folgjende oer:

Minderheidstalesprekkers stappe yn beskate konteksten en situaasjes oer op ’e dominante taal. Se dogge dat as der immen by is dy’t de dominante taal praat, of wannear’t se mei immen prate dy’t se net kenne, of wannear’t se nei de winkel geane of nei it wurk. As de minderheidstaal net offisjeel stipe wurdt, dan wurdt noch gauwer en flugger fan taal wiksele. As meartalige bist hieltyd dwaande om taalkeuzes te meitsjen. Dat is in universeel gegeven.

Psychologen hawwe in namme foar dizze taalhâlding: ûnderdienigens. Underdienigens is it spontaan ûnderdrukken, út eigen beweging, fan bepaald gedrach yn it foardiel fan immen oars, út gewoante of út eangst foar straf. Talige ûnderdienigens is oan ’e oarder as immen ophâldt om syn of har minderheidstaal te brûken en oerstapt op de oare taal, sels as net ien dêrom frege hat.

Frou Vellinga wurket mei oaren oan it saneamde Listen-projekt. Dêr wurkje minsken út Kataloanië, Ierlân, Wales en Roemenië yn gear om te sjen wat oan dat ferskynsel dat minsken har sa maklik ferbrekke te dwaan is. Dan giet it derom minsken mear ynsjoch te jaan yn harren hâlden en dragen nei taal. It doel is dat de sprekker dêrtroch úteinlik minder spanning fielt en fol selsbetrouwen de minderheidstaal brûkt. Mei wat oefening, en de wil om it te besykjen, kin elkenien syn of har taalhâlding en -gedrach feroarje en syn taal faker en yn mear situaasjes brûke.

Der wie in grutte fertsjintwurdiging fan de Papiamentse taalmienskip. Sels in pear muzikanten.