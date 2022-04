IMF-subsydzje foar 11 projekten op ’e Fryske Waadeilannen

Fia it Iepen Mienskipsfûns (IMF) jout de provincie Fryslân subsydzje oan alve inisjativen yn de regio Fryske Waadeilannen. Yn de earste iepenstellingsperioade fan 2022 giet der mei-inoar goed 149.700 euro nei projekten foar leefberens út de mienskip.

BOEIend boartsje en leare

Stichting Passantehaven Skylge hat in plan ûntwikkele om by de haven in unike boarters- en ynformaasjefoarsjenning te pleatsen. Mei de ‘BOEIend boartsje en leare boarterstún’ kinne alle besikers boartsjendewei yn de kunde komme mei de histoarje en wurking fan farweimarkearring. Dêrfoar wurde twa boeien mei duorsume materialen omboud ta boartersfoarsjenning en wurdt edukatyf ynformaasjemateriaal ûntwikkele. It boartersplak wurdt sa ynrjochte dat der in sosjaal moetingsplak ûntstiet foar jong en âld, bewenner en gast.

De folsleine projektkosten binne 152.900 euro. It IMF draacht 45.000 euro subsydzje by.

Iepen Mienskipsfûns

Ynkoarten kin der wer subsydzje út it Iepen Mienskipsfûns oanfrege wurde. De twadde iepenstellingsperioade yn 2022 rint fan 11 april oant en mei 12 maaie 2022. Betingst is dat it projekt bydraacht oan it ferbetterjen fan de leefberens. Sûnt koart kinne der ek ideeën yntsjinne wurde dêr’t in nij proses of produkt mei op it eilân brocht wurdt. Sjoch foar mear ynformaasje en ynspirearjende projekten op www.streekwurk.frl/imf.