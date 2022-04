Ierdskok yn Grinslân

Om tsien oer sânen freedtejûn wie yn ‘e omkriten fan Seeryp yn Grinslân in ierdskok te fernimmen. Dy hie in krêft fan 2,7 op ‘e skaal fan Richter. Omwenners hawwe it oer in “zeer harde dreun”, “een zware explosie” en “heftige trillingen”.

De skok kaam fan in djipte fan trije kilometer. Dêr wurdt gas út de grûn wei pompt. Troch de navenant weake grûn yn it gebiet kinne midsmjittige skokken foar in protte skea soargje.