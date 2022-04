Hoe’t de lêzers yn ús 1-aprilgrap trape binne

It Nijs hellet lykas in soad oare media alle jierren in 1-aprilgrap út. Dit jier wie dy tige slagge, op ‘e sosjale media trapen in protte lêzers mei iepen eagen yn de grap dat it Frysk net langer in offisjele taal wêze soe. Ien lêzer hat sels it hiele ynternet ôfsocht om oare boarnen foar it nijs, sa skriuwt er op Facebook. Oaren hiene fuort wol yn ‘e rekken dat it in grap wie: guon seagen yn de fiktive wurdfierder Johannes Alva fansels de ferwizing nei de hartoch fan Alva, oaren hiene yn ‘e rekken dat de mieningshifking dy’t it 24 oeren lang net dwaan soe, pas op 1 april tagonklik wie.

De Ljouwerter Krante hie troch dat it in grap wie en naam it berjocht oer yn in oersjoch fan de bêste aprilgrappen: sjoch hjirre.

Hjirûnder in pear fan de reaksjes: