Histoarysk Sjochfeest werom yn Sleat op 11 juny

Op 11 juny 2022 komt it Histoarysk Sjochfeest nei fjouwer jier ôfwezigens werom nei Sleat, de lytste fan de Fryske alve stêden. De âlde stedskearn feroaret foar dy gelegenheid yn in letmidsiuwsk dekôr dêr’t akteurs en bewenners in spektakulêr gefjocht tsjin de Spanjerts neispylje. De foarige edysje fan it Sjochfeest, yn 2018, luts goed fjouwertûzen besikers.

Neispylje fan de Slach om Sleat

It haadspektakel fan it Histoarysk Sjochfeest is it neispyljen fan de Slach om Sleat. Frijwilligers út de hiele stêd spylje dêrby in gefjocht dat yn 1588 wie tusken de Spanjert en de Stedsskutterij. In oplettende stedswacht ûntduts eartiids dat der Spanjerts ferburgen wiene op in bierskip en sloech grut alaarm. It bluodderige gefjocht dat folge, is no it hert fan it evenemint.

Fernijde opset mei ynbring fan bewenners

Krekt as yn foargeande jierren drage de bewenners fan Sleat harren stientsje by oan it Sjochfeest. It evenemint wurdt lykas wenst organisearre en opboud troch in grutte groep stedsfrijwilligers, en dit jier moediget de organisaasje Sleatemers oan om sels ek grappige stikjes op te fieren, bûten de Slach om Sleat om. Dêrtroch is der yn de stêd opskuor en fiele besikers yn alle gloppen de brûzjende sfear fan de sechtjinde iuw.

Ridders, rôffûgels en kwaksalvers

Neist de Slach om Sleat stiet op 11 juny noch folle mear op it programma. De stêd wurdt befolke troch in bûnt selskip fan muzikanten, narren, kwaksalvers en ambachtslju, en der wurde ferskate demonstraasjes holden dy’t yn it tiidsbyld passe. Tink oan ridders op in hynder, legerkampeminten, in rôffûgelsjo, in guozzehoedster, kreamkes mei âlde ambachten en in histoaryske poppekast. Dêrmei is it Histoarysk Sjochfeest ek dit jier wer in evenemint foar jong en âld. Elkenien is wolkom.

Besikersynformaasje

Histoarysk Sjochfeest Sleat;

11 juny 2022 fan 12.00 oere ôf;

www.historischsloten.nl.

Yntree

Bern o/m 12 jier: € 2;

Besikers fan 12 jier ôf: € 5;

Besikers yn histoaryske klean: fergees.