Frysk Museum pakt mei museumwike út

Yn it wykein fan 9 en 10 april stiet it Frysk Museum yn it teken fan it tema fan de Museumwike 2022 ‘Open je wereld’. In tagongskaartsje kostet dan ien euro. Sa is elkenien yn de gelegenheid om de tentoanstelling À la campagne te besjen en te genietsjen fan de rookrûnlieding fan Frank Bloem.

De Frânske ympressjonisten fan Museum Boijmans Van Beuningen yn Rotterdam binne yn Ljouwert te besjen. Mei lânskippen fan Monet en Cézanne – mar fan Nederlânske keunstners as Maris en Weissenbruch ek – is de ynfloed fan it Frânske ljocht yn de 19de-iuwske skilderkeunst te bewûnderjen.

À la campagne: het Franse licht van Maris tot Monet is trouwens noch oant en mei 17 juli 2022 yn it Frysk Museum te sjen.

Mei syn bedriuw The Snifferoo ûntwikkele Frank Bloem in manier om de sintugen te prykjen en minsken it gefoel te jaan dat se har bygelyks yn in blommefjild befine of dat harren in stoomtrein foarbyrydt. Minsken dy’t kommen binne om de tentoanstelling te sjen, kinne fan 11.00 oant 16.30 oere syn rûnliedingen fergees folgje. Se hoege har foarôf net oan te melden.

Foar de hiele húshâlding is der in filtworkshop dy’t op de eksposysje À la campagne ynheakket. Yn de hal fan it museum kin men fan 13.00 tot 16.00 oere fan filt in eigen Monet meitsje.

Mei alderhande kleuren wol kin elkenien syn eigen lânskip komponearje; fan pastelkleurige seesichten oant tongerloften of de bosken fan de Barbizon

It is oan te rieden om op friesmuseum.nl/tickets no al in kaartsje foar € 1,– te bestellen.