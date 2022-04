Frysk Lânboumuseum: Iepen dei, eksposysje ‘Gelok’ en nij boek oer feehannel

Snein 1 maaie 2022 wurdt by it Frysk Lânboumuseum in iepen dei holden. Sintraal stiet dan it feeferfier mei in demonstraasje fan âlde en nije fee-auto’s. It is de start fan in spesjale útstalling yn it museum: ‘Gelok! Skiednis fan feehannel en feemerken yn Fryslân’.

Yn de feehannel op boerehiemen en feemerken is de hânslach ûnder it krêftich útsprutsen “gelok” in tradisjoneel elemint. Dêr wurdt it bod fan de keaper mei bekrêftige. Alhoewol’t dy hannel yn it Fryske maatskiplik libben belangryk wie, is dy yn de skiedskriuwing ûnderbeljochte bleaun. Noch mar in bytsje minsken kenne de typyske sfear en hektyk fan de feemerken. De ferhalen fan de feehannel yn Fryslân en de aktiviteiten fan de feehannelers troch de iuwen hinne foarmje it ûnderwerp fan de útstalling.

Boekpresintaasje

Sneon 31 april wurdt it boek De geschiedenis van de veehandel en veemarkten in Fryslân presintearre, in royaal yllustrearre útjefte dy’t in moai byld jout fan it romrike ferline fan de Fryske feehannel en -merken. It jout omtinken oan de ekonomyske en sosjale aspekten, de ynfrastruktuer en de logistyk en it wutdt ôfsletten mei de boeiende skiednis fan de famylje Pilat, in skaai fan feehannelers yn Fryslân. Fan 1 maaie ôf is it yn it museum te krijen.

Op www.landbouwmuseumfriesland.nl is mear ynformaasje te finen.