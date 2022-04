Frysk is in iepen doar, smyt dy net sels ticht

Skôging

troch Fedde Dijkstra

‘Mei alle digitale helpmiddels hoecht twataligens gjin probleem te wêzen.’

Het Fries verdient een serieuze plaats in deze provincie, ook in de media en in het debat. In deze digitale tijden is tweetaligheid simpeler dan ooit. Maar de LC-hoofdredacteur maakt er liever weer een probleem van.

De rest van dit betoog kunt u overslaan: die is in het Fries. Zo stelt LC -hoofdredacteur Sander Warmerdam het zich voor, blijkens zijn rede op het Sieperda Symposium. Nederlands is de norm, ook in de LC . Fries mag, maar alleen zo opgediend dat niemand iets mist. Oftewel: inleiden en uitleggen in het Nederlands wat in het Fries wordt geschreven. Het Fries is terug als het ‘suertsje by de boadskippen’. Een vertaling van het overbodige Fries dat hier volgt, vindt u online:

https://lc.nl/opinie/Fries-is-een-open-deur-smijt-die-niet-zelf-dicht-opinie-27614314.html

Hoe sei Warmerdam it? ‘De Friese taal is prachtig, rijk en uniek. Laat iedereen de taal vooral spreken. Laat nieuwkomers zien hoe mooi de taal is. Maar doe dat inclusief. Gebruik de taal niet om politieke grenzen te trekken en mensen buiten te sluiten. Ook iemand die de taal niet spreekt is onderdeel van de Friese samenleving. Iedereen is nodig om de democratie op koers te houden. Alle stemmen moeten gehoord worden.’

Frysk as kringloopartikel

Alle stimmen, mar net de Fryske. ‘Onze stukken moeten voor iedereen toegankelijk zijn. We schrijven onze stukken in het Nederlands.’ Untelbere minsken yn Nederlân – yn stêden en doarpen, oan universiteiten, yn it sakelibben, op sosjale media – behearskje it Hollânsk net, of mar kwalik. Ientalich Ingelsk soe alles ienfâldiger meitsje. Mar dat is wer té ynklusyf. Yn Nederlân tinke wy nasjonaal. Elk dy’t hjir bliuwe wol, wurdt achte it Hollânsk te behearskjen.

Foar it Frysk jildt soks net. Alle Friezen kinne ek Hollânsk, is de redenaasje. Fansels, it is in seine dat wy it Hollânsk leard ha en fergees brûke meie. Mar it wurdt ta in flok makke. No’t alle Friezen wol Hollânsk leard hawwe, mar troch media en ûnderwiis amper fuorre wurde mei har eigen taal, wurdt it Hollânsk ta noarm steld – en it Frysk ta kostepost ferklearre. Of ta kringloopartikel.

Bliuw út de buert fan flaggen en parades

Warmerdam neamt himsels soan fan ymmigrante-âlden, in grapke. Syn mem koe yn it Fryske doarp de bakker net ferstean. En ferrek, ‘er werd stug Fries doorgesproken als ze normaal iets vroeg’. Normaal is hjir: yn it Hollânsk, ‘stug’ is hjir it doarpsfolk dat syn eigen taal brûkt. As dat je persepsje is, dan hawwe je – mei alle respekt – in plaat foar de kop. Dan begripe je net dat yn Fryslân in soad minsken it Frysk as memmetaal hawwe, en dat dy taal allinne libben bliuwt as er gewoan brûkt wurdt. Ek yn de winkel, ek yn de media, ek as it oer serieuze saken giet.

Terjochte warskôget Warmerdam foar nasjonalisme en ksenofoby. It aparte is, dat hy sels fertelt hoe’t hy yn Washington rekke wurdt troch in Fryske flagge. Myn ried foar him en alle oare Friezen soe wêze: bliuw út de buert fan flaggen, parades, grutbekken en fersimpele symboalen. Hechtsje net oan pompeblêden. Mar tink om ’e taal. Lit in lytse taal net deadrukke troch in grutteren. It Frysk delsette as ekstraatsje, as bongel oan ’e poat, dát is minsken útslute en polityk bedriuwe. In serieus plak foar it Frysk is gjin kar: dat is fatsoen, je pakke minsken har taal net ôf.

Krekt tsjinwurdich hoecht twataligens gjin probleem te wêzen. Foar de media lizze der grutte kânsen. Mei alle digitale helpmiddels – apps, oersethelpen, online wurdboeken, taalspultsjes – is it allinne mar makliker wurden. De Ljouwerter krante kin écht twatalich wurde en it Frysk nei him ta lûke. Elk dy’t yn it Frysk of oer it Frysk wat siket, soe troch de poarte fan de LC helle wurde moatte, nei it foarplein, dêr’t alles te finen is – ferwizings, helpmiddels, alles oer meartaligens, opinys, skiednis, eftergrûnen. Sa soe it wêze kinne, sa hie it al lang wêze moatten.

In maat fan ús kaam út súdlik Nederlân wei nei Fryslân. Hy fûn hjir wurk, sette him hjir ta wenjen, joech him derby, pikte it Frysk op, waard foarsitter fan doarpsbelang en kin yntusken jo en my in soad leare oer Fryslân, ek yn it Frysk. Gewoan om’t er meidocht. Taal is in doar dy’t wagewiid iepen stiet. Elk mei deryn. Mar je moatte him net sels tichtsmite en dan roppe dat je bûtensluten wurde.

Fedde Dijkstra út Ljouwert is âld-sjoernalist.

Dit stik stie op de Opinyside yn de Ljouwerter Krante fan 15 april ll.