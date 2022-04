FNP: Hoe komt it mei it Kurrikulum Frysk?

Neidat minister foar Primêr- en Fuortset Underwiis, Dennis Wiersma, de Twadde Keamer ynljochte hat oer de nije wegen dy’t er mei it ûnderwiis ynslaan wol (it saneamde curriculum.nu-projekt), hat Sijbe Knol, foarsitter fan de FNP-fraksje yn Provinsjale Steaten, op 6 april oan deputearre Sietske Poepjes skriftlike fragen steld.

De ûntwikkeling fan de nije kearndoelen en ûnderwiisfernijing foar it Frysk (Kurrikulum.frl) is keppele oan it Curriculum.nu-trajekt. Wat binne de gefolgen foar it Frysk no’t alles wer oars moat?

De oangeande stikken binne hjir te lêzen::

2022-04-04 Keamerbrief – curriculum-funderend-onderwijs

2022-04-06_Skriftlike fragen FNP – Curriculum.nu – Kurrikulum.frl