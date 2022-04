Flensburch jout Noard-Friezen ynformaasje oer koroana yn eigen taal

Foto: Fryske Rie

It webstee fan de Noard-Dútske stêd Flensburch jout ynformaasje oer it koroanabelied yn tsien talen. Ien dêrfan is it Frysk en wol de foarm dêrfan dy’t praat wurdt yn Noard-Fryslân.

“Önjstäägene mötje tiin deege önj karantään” (‘oanstutsene lju moatte tsien dagen yn karantêne’) stiet yn ien fan de dokuminten dy’t taheakke binne. Net allinne de gearfettings binne nammentlik yn it Noard-Frysk te lêzen, mar ek de efterlizzende offisjele besluten.

Flensburch leit net yn it Noard-Fryske taalgebiet. It hat fanâlds wol in grutte Deensktalige minderheid. Wol leit Flensburch foar in protte Noard-Friezen tichtby. It is de iennichste wat gruttere stêd yn it noardlikste stik fan Dútslân.

De oare talen dêr’t de ynformaasje oer de koroanasykte yn te krijen binne, binne Dútsk, Deensk, Arabysk, Bulgaarsk, Ingelsk, Russysk, Perzysk, Roemeensk en Oekraynsk. Opfallend genôch is de ynformaasje net yn it Nederdútsk te krijen.

Jo fine de Noard-Fryske ynformaasje hjirre:

https://www.flensburg.de/Aktuelles/Corona-Portal/Corona-information-multilingual/Friesisch-Frasch/