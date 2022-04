Farwol en oant moarn (gedicht)

Om it kulturele en literêre libben yn de gemeente te stimulearjen hat de gemeente Achtkarspelen in Wâlddichter beneamd. Dat is no Arjan Hut fan Ljouwert. Hy skriuwt minimaal fiif gedichten it jier, wêrfan minimaal trije yn it Frysk. Hy draacht de gedichten foar by spesjale gelegenheden of eveneminten. Alle gedichten wurde pleatst yn De Feanster en op de gemeentlike webside. De Wâlddichter Achtkarspelen is oansteld foar twa jier en nei ôfrin fan dy perioade komt der in dichtbondel mei alle gedichten.

Arjan Hut hat noch in pear opdrachten en dan is syn Wâlddichterskip foarby. It gedicht ‘Farwol en oant moarn’ is makke foar en foardroegen by de âlde gemeenteried op 29 maart 2022 yn it gemeentehûs yn Bûtenpost.

Farwol en oant moarn

In my dreams I am always saying goodbye and riding away

(Stevie Smith)

wie it mar wer sa as froeger

bromt in man op it terras

tsjin syn maat

krekt as ik de bus útstap

heal leech klinke de glêzen

de middei is hast foarby

in flarde fan in petear

it iene ear giet it yn

en dan bliuwt it hingjen

as in elpee mei in kras derop

wie it mar wer sa as froeger

ik sjoch mysels

yn de bus

werom nei Surhústerfean

de sjauffeur ken ik net

mar dochs is hy deselde as

yn alle oare bussen

dy’t ik my herinnerje

en op de radio

draait in klassike hit

dy’t my tagelyk

yn de tiid reizgje lit

mar sels as ik útstap yn de Wâlden

en de melodyen fan it Frysk om my hinne sjonge

kin ik de Wâlden o sa misse

juster sprekt in frjemde taal tenei

net langer binne wurden fan gelok

streekrjocht oer te setten nei moarn

wat ik besykje te sizzen, is, kom, we geane,

bliuw net hingjen yn wat west hat

reizgje fierder

ja, we sette de sokken deryn!

stappe net op de fyts, yn de bus, of de auto, nee,

we klimme op hynders

en sykje âlde wegen

dy’t stadich oplosse

yn de mist

en krekt as yn in dream sizze we farwol

en noait komme we werom

no is de boarne, hjir is de stream

ús hynders drinke

in soele wyn driuwt troch de greiden en de doarpen, oer brêgen en nachten

neat wolle we misse

oeral binne we by

Arjan Hut | Wâlddichter fan Achtkarspelen