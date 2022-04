Ekokatedraal by Mildaam

Yn Mildaam oan de IJntzeleane 4 leit in gebiet dat sa foar it each tige fertutearze is, mar foar de natuer- en keunstleafhawwers dochs sûnder mis bysûnder is: de Tún fan Le Roy.

Louis Guillaume Le Roy (1924-2012) wie in keunstner mei in eigen idee en wurkwize oangeande de ynteraksje tusken minske en natuer, nammers dat minsken, planten en bisten gearwurkje. Syn motto wie: Romte kriget de tiid en de tiid kriget de romte. Dat wie fan dy gefolgen dat de natuer om en yn syn keunstwurken de frije hân krige. Hiel oars as bygelyks by de Floriade it gefal is

Hy kreëarre keunstwurken dy’t út bousels besteane fan tûzenen losse stiennen lykas restôffal fan strjitten. Sa ûntstiene muorren en sels in poarte sûnder it brûken fan semint, sadat ynsekten in trochgong hawwe en planten dwers troch de stiennen hinne waakse kinne.

It ûnderhâld fan sa’n projekt fereasket, grif yn it begjin, in soad omtinken. Mar dan is it ek klear en giet de natuer syn eigen gong. It moaie is dat yn ’e rin fan de tiid nimmen wit hoe’t it der jierren letter útsjen sil. It docht jin tinken oan de bou fan katedralen dy’t somtiden iuwen duorre.

Alhoewol’t Louis Guillaume Le Roy stoarn is, bliuwt de tún bestean en wurdt syn wurk troch frijwilligers en in stifting fuortset. Men kin der op eigen gelegenheid hinne, mar it is ek mooglik om it gebiet te mei in rûnlieding te besykjen. Foar bern is it ek gaadlik omdat it harren fantasy fuorret.

Mear ynformaasje is te finen op https://leroytuin.nl/ecokathedraal