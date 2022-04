Durk Poal stapt út Provinsjale Steaten nei nuvere fyt op Twitter

Durk Poal (foto: Provinsje Fryslân)

VVD-Steatelid Durk Poal hat tajûn dat hy Twitter-berjochten ferstjoerd hat dy’t sabeare fan de FNP kamen. FNP-fraksjefoarsitter Sybe Knol beskuldige him dêr juster fan. Earder ûntstried Poal dat de berjochten syn wurk wiene. De FNP hat troch in kompjûtersaakkundige útsykje litten wêr’t de berjochten wei kamen en it spoar late nei Poal ta.

“It hie net moatten”, seit Poal yn de Ljouwerter Krante. De falske berjochten giene benammen oer wolven. Poal wol de wolf út Fryslân warre, neffens de FNP kin dat net, om’t it in beskerme bist is. Poal seit: “Der siet wat frustraasje oer de wolven en dan dogge je sokke dingen.”

De twitterderij fan Poal hat de FNP op syn minst ien lid koste. Yn it berjocht soe de FNP sabeare sein hawwe dat oanfallen op skiep no ienris net te mijen wiene. FNP-foaroanman Knol is poer.

Net allinne de wolven krigen omtinken op it sabeare akkount fan Poal, hy sei ek PVV-Steatelid Harrie Graansma it leksum op. Poal wol dêr neat oer sizze. “Ik ha de kop net helder”, seit er yn ‘e Ljouwerter.

Omrop Fryslân docht te witten dat Poal net mear dielnimme sil oan it wurk yn Provinsjale Steaten en dat er op 20 april syn sit formeel oerjout.