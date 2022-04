Deputearre Avine Fokkens iepenet de brêge nei duorsum farseizoen

Freed is by de Hegemer brêge De Syl it Fryske wettersportseizoen offisjeel iepene. Dat waard dien troch Visit Fryslân en deputearre Avine Fokkens, dy’t mei in druk op ’e knop de brêge iepensette nei in duorsum farseizoen foar de oanwêzige elektryske boatsjes, supbuorden en kano’s.

“Mei dizze iepening sizze wy dat it farseizoen no úteinset, mar eins is dat al lang begûn. Farre yn Fryslân kin ek yn de lette hjerst en de iere maitiid. Sjoch de Alvestêdetocht fan André van Duin en Janny van der Heijden ôfrûne winter. Rekreëarje yn alle seizoenen, dat is wat wy as provinsje graach sjogge”, sei deputearre Fokkens.

Duorsum farre yn Fryslân

De Fryske wettersportsektor ferduorsumet him yn rap tempo. Mei’t de provinsje dat stimulearret, waard it wettersportseizoen iepene by de start fan ien fan de farrûtes foar inkeld elektryske boaten. In protte Fryske boatferhierders hawwe in breed skala oan duorsume boaten, fan lytsere modellen foar twa persoanen oant folslein elektryske boaten mei alles oan board foar in lang ferbliuw. Ekstra bysûnder binne de sloepen fan Hoora Watersport, dy’t foar hûndert persint wer te brûken binne. Dy hyperduorsume sloepen binne oer in wykmannich klear om it wetter op te gean.

Opromme fart netsjes

By oankeap fan in Marrekritewimpel krije wetterrekreanten in Opromme Fart Netsjes-jiskesek, om oan skjin farwetter bydrage te kinnen. Dêrmei wurdt Fryslân in hieltyd duorsumere bestimming. Ferline jier waard dy himmelaksje, dy’t yn 1969 en 1985 al foar minder fersmoarging op it wetter soargje moast, nij libben ynblaasd. De jiskesekke-aksje is in inisjatyf fan Visit Fryslân, Rekreaasjeskip Marrekrite en de Fryske regiomarketingorganisaasjes.

Fan dit wykein ôf wurde yn ferskate wettersportdoarpen eveneminten holden om de iepening fan it wettersportseizoen te fieren. Op www.friesland.nl/watersport is ynformaasje oer dy eveneminten en de Fryske wettersport te finen.

