De Boekewike is los

Hjoed is de Nasjonale Boekewike begûn mei as tema ‘Earste leafde’. Om de koroana wie dy in moanne útsteld en is der dit jier gjin frij reizgjen by de NS mei it boekewikegeskink. Lykas wenst de lêste jierren ferskynt dat wol wer yn it Frysk.

De Nasjonale Boekewike 2022 duorret oant en mei moandei 18 april. Ilja Leonard Pfeijffer hat it Boekewikegeskink skreaun en Marieke Lucas Rijneveld it Boekewike-essay. Troch gearwurking mei Boeken fan Fryslân is der wer in Fryske edysje fan it Boekewikegeskink te krijen; Jetske Bilker hat de oersetting makke. It geskink is – yn it Nederlânsk óf it Frysk – fergees by in besteging fan € 15,- of mear. Om de Fryske ferzje moat yn guon boekwinkels wol eksplisyt frege wurde, sa leart de ûnderfining yn de ôfrûne jierren.

Pfeijffer syn ‘Monterosso mon amour’ is in ferhaal oer it belang fan ferhalen. En tagelyk is it in oade oan de anonime minsken dy’t it literêr bedriuw geande hâlde, lykas boekhannelers, bibleteekmeiwurkers en organisatoaren fan lêzingen.

Sawol de skriuwer fan it Nasjonale Boekewikegeskink, Ilja Leoonard Pfeijffer as de oersetter fan de Fryske edysje, Jetske Bilker, binne te gast op de literêre jûn fan Boeken fan Fryslân op sneon 16 april yn de Westerkerk yn Ljouwert. Der binne noch in pear kaarten foar dy jûn beskikber. Dy kinne hjirre besteld wurde.

Fryske Boekewike

Letter dit jier is der in Fryske Boekewike. Dy set útein mei in Boekefeest yn Oranjewâld op freedtejûn 28 oktober. Dan wurdt in Kadoboek presintearre, skreaun troch Ferdinand de Jong. Dat is dêrnei de hiele Boekewike fan 29 oktober o/m 6 novimber fergees te krijen by oankeap fan in boek.