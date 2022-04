CityProms pakt út mei grutste orkest fan Noard-Nederlân

CityProms wol ein juny it grutste orkest fan Noard-Nederlân foarmje. Yn All together now spilet elkenien mei-inoar op it Wilhelminaplein yn Ljouwert: orkesten, koaren, musisy en sjongers. All together now is skreaun troch Martin Fondse, de Komponist des Vaderlands, en is de start fan syn 12 Provinsjes-tocht dat de kommende twa jier útrôle wurdt. CityProms is fan 22 oant en mei 26 juny.

Nei de premjêre yn Ljouwert wurdt it projekt noch trije kear opfierd yn oare parten fan Nederlân. Martin Fondse: “Dat earste grutte stap set ik yn it noarden by CityProms. En ik sjoch der tige nei út.” All together now ropt dielnimmers út Grinslân, Drinte en Fryslân op om mei te dwaan oan it konsert op it Wilhelminaplein, dat op snein 26 juny in grut iepenloftpoadium wurdt. Ynformaasje oer de repetysjes en meidwaan is te finen op cityproms.nl.

Sprutsen wurd en Free Heri Heri

It programma kriget hieltyd mear foarm. Sneintejûn slút de Keninklike Militêre Kapel Johan Willem Friso it festival ôf mei in stik fan de Bosnyske komponiste Kaca Hadzifejzovic. Hja waard berne yn 1992 yn Sarajevo doe’t dy stêd belegere waard. Freedtejûn treedt it Noard Nederlânsk Orkest op mei in Karaïbysk programma. Presintator is dan sprutsenwurdartyst Elten Kiene.

Sneontejûn spilet Pier21 yn De Harmonie de foarstelling Untold om omtinken te freegjen foar Free Heri Heri, dat op 1 july it ôfskaffen fan de slavernij yn Nederlân (1 july 1863) fiert en betinkt. Yn Bon Dia (Papiamintsk foar goedemoarn) sjongt Izaline Calister berneferskes út Curaçao, Aruba en Bonêre: tongersdeitemiddei 23 juny yn teater De Bres yn Ljouwert.

En fierder: Marmoucha Orchestra mei de Marokkaanske guembrispiler Mehdi Nassouli, it Noardpoalorkest, JeugdorkesteFestival, BOSK, MusicTechMakers-dei en de bernefoarstellingen Wonderland Collective, de Muzykboartertún en De Treastpriis. It CityProms Festival is op mear as tsien lokaasjes yn it sintrum fan Ljouwert. It haadpoadium stiet op it Wilhelminaplein. De goed sechtich konserten binne yn hast alle gefallen fergees tagonklik. Alle nijtsjes binne te finen op cityproms.nl.