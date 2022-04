Charlotte Eta Mumm hâldt residinsje yn Keunsthûs SYB

Keunsthûs SYB yn Beetstersweach hat Charlotte Eta Mumm ferwolkomme. Hja begûn it earste part fan har residinsje Grund op 7 april en ferbliuwt o/m 5 maaie yn SYB om ferskate soarten Fryske grûn te sammeljen en te ûndersykjen. Op 18 july komt se foar twa wike werom om oan de lêste faze fan har ûndersyk te wurkjen, it evaluearjen fan de yn ’e tuskentiid makke keramyske glazueren.

Charlotte Eta Mumm wurket mei ûnderskate media en materialen, en giet op harren feroarlikens en taastberheid yn. It giet har net om it materiaal op himsels, mar om de transformaasje en de entiteit dy’t it materiaal hat. It is foar har essinsjeel om op in fysike, ynteraktive manier te ûndersykjen, mei’t de essinsje fan dingen en materialen en har yntuïtive oanpak ûnder it proses yn dialooch mei har tinzen geane.

By har residinsje yn Beetstersweach docht se fjildwurk om ferskate soarten Fryske grûn te sammeljen. Tink dêrby oan boaiemtekstueren as sân, liem, ikkergrûn en fean. Dêr sil se de direkte omkriten fan Beetstersweach by ferkenne om sa mei de regio yn ’e kunde te kommen.

De wurden ‘Grund’ en ‘reason’ sille in tinkline yn har wurkproses wêze. It Dútske wurd ‘Grund’ betsjut net allinnich boaiem of grûn, mar ek: reden, motyf, fûnemint en oarsaak. It freget nei it wêrom, en siket nei in djippere betsjutting of redenearring. Rede (‘reason’ yn it Ingelsk) oan ’e oare kant hat yn ferskillende betsjuttingen, fariearjend fan rasjonaliteit, argumint oant oarsaak.

De sammele ierde brûkt se om keramysk glazuer fan te meitsjen. De omsetting fan de iene boarne yn in oare soarte stof ynteressearret har tige. Eltse grûnsoarte sil by it stoken en sintearjen ta in eigen estetyske útstrieling liede. Op dy wize sil it glazuer in ferhaal fertelle oer wêr’t it wei komt, mar op in autonome en poëtyske manier. Neist it fjildwurk wol se by SYB wurkje oan it ûntwikkeljen fan reliëfbylden en romtlike sketsen yn klaai. Dêrby stiet se iepen foar it wurkproses en de yndrukken fan har ferbliuw yn Fryslân.

Under har residinsje is Keunsthûs SYB sneons en sneins fan 13.00 oant 17.00 oere iepen, ûnder betingst dat de maatregels oangeande it koroanafirus yn acht nommen wurde..

Oer de keunstner

Charlotte Eta Mumm wennet en wurket yn Amsterdam. Hja studearre byldzjende keunst by prof. Urs Lüthi oan de Kunsthochschule Kassel fan 2000 oant 2008 en studearre yn it bûtenlân oan it Sichuan Fine Arts Institute yn Chongqing (Sina). Har wurk is útstald yn Dútslân en dêrbûten, lykas: Galerie Tanit yn München, Städtische Galerie Nordhorn, Kasseler Kunstverein, Eduardo Secci Contemporary yn Florence, Galerie Rolando Anselmi yn Berlyn.

Hja krige û.o. in beurs foar it Europeeske projekt The Spur by Sputnik Oz yn Bratislava (Slovakije), in Saari Residency-beurs fan de Kone Foundation (Finlân), en in wurkbeurs fan it Ministearje fan Kultuer fan Nedersaksen. Yn 2018 krige se de Werkstattpreis fan de Art Foundation Erich Hauser yn Rottweil (Dútslân), en yn 2019 in Sundaymorning@EKWC-wurkbeurs (Nederlân). Koartlyn waard se útnûge troch de Josef & Anni Albers Foundation om diel te nimmen oan harren residinsjeprogramma Thread yn Sinthian (Senegal).

Oprop

Charlotte kriget graach tips foar plakken mei in nijsgjirrige boaiem yn ’e omkriten fan Beetstersweach en Fryslân. Der kin kontakt mei har opnommen wurde fia mummcharlotte@gmail.com of info@kunsthuissyb.nl.