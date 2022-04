Burgerschool út Dokkum wint Fryske ûnderwiispriis

De Burgerschool yn Dokkum hat yn de kategory basisûnderwiis de Fryske ûnderwiispriis 2019-2021 wûn. De skoalle kriget de priis foar it projekt ‘Bouwen aan ambitie’, dêr’t bern mei stimulearre wurde om it bêste út harsels te heljen. Deputearre Sietske Poepjes brocht tongersdeitemiddei 31 maart de priis nei de skoalle.

Mei ‘Bouwen aan ambitie’ geane de learlingen fan de Burgerschool op ‘e siik nei harren talinten. Sa ûntdekke se wêr’t se goed yn binne en hoe’t se dat tapasse kinne. Dy ûntdekkingsreis bestiet út talintpetearen, gastlêzings en workshops fan pleatslike ûndernimmers, lykas in toskedokter, in advokaat of in arsjitekt. Se leare ek hokker oplieding se foar in beskaat fak folgje moatte.

Frou Poepjes is entûsjast oer it projekt: “De bern leare op in hiel moaie manier wêr’t se goed yn binne, wat harren bliid makket en hoe’t se harren wurk meitsje kinne. Dat is prachtich. Elk bern is oars, mar se fine allegear wat by harsels past. En dêr giet it om: dat elk bern docht wat it wol en wêr’t it goed yn is.”

Flylân en Skylge

Skoallen De Jutter op Flylân en ‘t Schylger Jouw op Skylge hawwe de Fryske Underwiispriis yn it fuortset ûnderwiis wûn. De beide skoallen hawwe mei-inoar in farferbining tusken de beide eilannen realisearre. Troch dy ferbining kinne learlingen fan Flylân út de boppebou fan it vmbo-basis/kader lessen op Skylge folgje. Sa kinne se nei skoalle en dochs thús wenje.

De skoallen krije de priis op 21 april yn it provinsjehûs yn Ljouwert.

Nasjonale Underwiispriis

De ûnderwiispriis jout op in positive wize omtinken oan it ûnderwiis. Dat wurdt dien troch spesjale skoalprojekten yn it basis- en it fuortset ûnderwiis yn it sintsje te setten. As winner fan de Fryske Underwiispriis makket de skoalle ek kâns op de Nasjonale Underwiispriis. De skoalle moat it opnimme tsjin de winners fan de oare provinsjes. De lanlike finale is, sa wurdt ferwachte, yn maaie of juny 2022.