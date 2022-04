Balkankonsert yn Ljouwert

Kommende sneon, 23 april, is der yn Ljouwert in Balkankonsert. De firtuoaze en mei withoefolle ynternasjonale prizen bekroande gitarist Radomir Vasiljević bringt dan mei syn Balkanorkest opswypkjende etnyske muzyk.

In optreden fan Radomir Vasiljević and his Balkan Orchestra is sawol in konsert om nei te harkjen as in orizjineel Balkanfeest. It publyk wurdt meinommen op in spannende muzikale reis, dêr’t nostalgyske gipsy ballads en oansteklike dûnsnûmers yn in rap tempo op ôfwiksele wurde.

It orkest bestiet út gitaar, slachwurk, kontrabas, klarinet en akkordeon. De sjongster en dûnseresse trede yn tradisjonele Balkanklaaiïng op.

It konsert is yn de Ljouwerter Gruttsjerke oan de Bredeplaats. It begjint om 20.00 oere. De yntreekaarten kostje € 15,–.