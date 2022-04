Asylsikers net tefreden mei opfang yn Ljouwert

Trijehûndert asylsikers dy’t in tydlik ûnderkommen krigen hawwe yn it wrâldhannelssintrum (de âlde Fryslân-hallen) yn Ljouwert, hawwe in protestbrief oan de oerheid skreaun. Hja skriuwe dat hja yn te minne omstannichheden wenje moatte. Yn it WTC binne mei tuskenwandsjes lytse wenromten makke. Dy hâlde lykwols amper lûd tsjin. Boppedat hawwe de asylsikers gjin deiljocht.

Der ferbliuwe seishûndert asyslsikers yn it wrâldhannelssintrum. Fan harren binne 450 mearderjierrich. Guon sitte al wiken yn it gebou. It COA kin mar min bettere wenromte foar harren fine.