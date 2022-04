Waarpraatsje: Kâld en wiet

DE JOUWER – It ferskil tusken april en maart kin hast net grutter. Fan in soad sinne en noflik drûch waar nei rein, bewolking en kâld foar de tiid fan uit jier.

Tiisdeitenacht is de loft berûn, mar it wurdt wol wat drûger. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns krêftich. It wurdt 7 graden.

Woansdei bliuwt it skier mei sa út en troch rein. De súdwestewyn wurdt matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. It sil in graad of 10 wurde.

Tongersdei bliuwt it ek net drûch. Tsjin it wykein knapt it waar in bytsje op.

Jan Brinksma