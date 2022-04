Foto: Wikimedia Commons/Combino – lisinsje CC BY-SA 3.0

Troch in technyske steuring ride der hjoed gjin NS-treinen yn Nederlân. De steuring duorret nei ferwachting op syn minst oant 17 oere ta. Der is gjin ferfangend ferfier. Omropynstallaasjes en ynformaasjeskermen op ‘e stasjons dogge it ek net. De treinen fan Arriva ride wol neffens it spoarboekje.

Yn Fryslân is de ferbining Ljouwert-Swol útfallen.