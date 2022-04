1 april! Fansels bliuwt it Frysk gewoan in offisjele taal

Justermiddei hat de redaksje fan It Nijs de njonkensteande 1-aprilgrap pleatst. It boadskip wie dat it Frysk net langer in offisjele taal yn Fryslân wêze soe. In sabeare mieningshifking liet sjen dat goed de helte fan ‘e minsken it dêrmei iens wêze soe. Fansels is dat allegear apekoal. Undersiken litte al jierren sjen dat de offisjele status fan it Frysk sawol by de polityk as ûnder de Fryske befolking romme stipe krije.

