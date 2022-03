Ynternasjonale Frouljusdei 8 maart yn Ljouwert

In groep froulju yn Ljouwert – profesjoneel of frijwillich aktyf yn û.o. de polityk, mantelsoarch, it ûnderwiis en buertwurk – hat it inisjatyf nommen om de Ynternasjonale Frouljusdei te organisearjen. Der is in bûnt en feestlik programma foar makke.

Programma op en om Ynternasjonale Frouljusdei

– Sneon 5 maart 13.00 – 22.00 oere

Kultureel Sintrum Mahatma Gandhi Ljouwert

Middei 13.00 – 17.00 oere

Wurkateliers, ynfomerk, ynspiraasjeplein.

Feestlike jûn 19.00 – 22.00 oere

Arlette Dewnarain oer de krêft fan feroaring;

Muzyk, dûnsjen fan oeral, búkdûnsjen, hapke en snapke;

Leafst oanmelde by info@sccmg.nl.

– Snein 6 maart 14.00 oere by HCL

Stedskuiertocht by ferneamde froulju del;

Leafst oanmelde by historischcentrum@leeuwarden.nl.

– Tiisdei 8 maart Ynternasjonale Frouljusdei 2022

Neushoorn, Ljouwert 19.00 – 22.00 oere

Utrikking Els Veder Smit-priis foar de Fryske politike frou fan 2021 (y.g.m. Tûmba)

Maartje Duin en Peggy Bouva oer harren podcastrige De Plantage van mijn voorouders;

Ynspirearjend foarbyld fan feroaring troch lykweardige gearwurking;

Fergese kaarten fia neushoorn.nl/production/internationale-vrouwendag.