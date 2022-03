Wolle jo meihelpe oan in bettere Fryske foarlês-app?

Foto: Morguefile

De Ryksuniversiteit Grins en de Fryske Akademy wurkje op ‘t heden oan nije programmatuer om Fryske teksten foar te lêzen. Dêr is al in soad mei mooglik, mar de makkers wolle graach stipe fan in grut tal Fryskpraters om de ynstellings noch fierder te ferbetterjen.

As jo dêroan meihelpe wolle, kinne jo dat dwaan mei de ûndersteande link. As jo dêrop klikke, hearre jo in sin dy’t yn it Frysk troch in persoan foarlêzen wurdt. Dêrûnder kinne jo ferskate sinnen oanklikke, dy’t troch de programmatuer foarlêzen wurde. Jo kinne dan oanjaan hoefolle minder natuerlik en hoefolle minder dúdlik oft dy binne yn ferliking mei de minsklike foarlêzer. It meidwaan duorret likernôch tweintich minuten.

Klik hjir om mei te dwaan.