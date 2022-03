Wetterskip Fryslân organisearret fergeze kursus ‘Aktyf foar it Wetterskip’

Yn de oanrin nei de wetterskipsferkiezings fan 2023 organisearret Wetterskip Fryslân in kursus ‘Aktyf foar it Wetterskip’. Dy is bedoeld foar elkenien dy’t belutsen is of wêze wol by it Wetterskip of miskien wol kandidaat wêze wol by de kommende ferkiezings. De kursisten leare wat it ynhâldt om bestjoerslid fan it Wetterskip te wêzen. De kursus duorret trije jûnen (11, 18 en 25 maaie 2022) en is fergees.

Gadingmakkers kinne har oant 1 april by Wetterskip Fryslân oanmelde.

Wetterskip Fryslân is ferantwurdlik foar foldwaande en skjin wetter. En foar it beskermjen tsjin heech wetter yn Fryslân en it Grinslanner Westerkertier. De kursisten krije ynsjoch yn ynhâldlike ûnderwerpen en finânsjes en hoe’t de beslútfoarming ta stân komt. Se komme ek yn ’e kunde mei de Dykgraaf en leden fan it Deistich en Algemien Bestjoer, se kinne in debattraining folgje en op 31 maaie de gearkomste fan it Algemien Bestjoer bywenje. Elkenien fan 18 jier en âlder is wolkom. Lidmaatskip fan in politike partij is net perfoarst nedich.

It Algemien Bestjoer bepaalt it belied, nimt de wichtichste besluten en kontrolearret it Deistich Bestjoer. Dykgraaf Luzette Kroon dêroer: “Het werk van een bestuurder bij het waterschap is interessant én belangrijk. Het bestuur vertegenwoordigt inwoners, bedrijven, boeren en natuur. Zij zorgen er niet alleen voor dat het waterschap haar taken kan uitvoeren, ze zijn óók de verbinding met de maatschappij. Zo zorgen we met elkaar voor een fijne en veilige leefomgeving. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.”

Mear ynformaasje oer it wetterskipsbestjoer is te finen op www.wetterskipfryslan.nl/bestuur

Oanmelde kin oant 1 april fia bestuurssecretariaat@wetterskipfryslan.nl. De kursus is opset troch ProDemos (Huis van de Nederlandse Democratie) en de Uny fan Wetterskippen.

Op 15 maart 2023 wurde yn it hiele lân de Wetterskipsferkiezings holden, tagelyk mei de Steateferkiezings. Elkenien fan 18 jier en âlder mei stimme. Kandidaten foar de Wetterskipsbestjoeren moatte op in kieslist fan in politike partij stean. Yn it Wetterskipsbestjoer is dêrnjonken romte foar sân fertsjintwurdigers fan bedriuwen, boere- en natuurbelangen, de saneamde boarge sitten.