Waarpraatsje: Strieljend

DE JOUWER – Nei in kâlde nacht (LJouwert -4,9) waard it wer in hiel kreaze dei, al fielde it troch de wyn wol kâld oan. Wy krije tiisdei en woansdei ek in hiel soad sinne.

Moandeitenacht is it helder. De wyn giet nei it easten oant súdeasten en is swak oant matich. De temperatuer leit op de measte plakken in pear graden ûnder it friespunt.

Tiisdei skynt de sinne wer de hiele dei. De súdeastewyn is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar sa út en troch frij krêftich. It wurdt in graad as 8.

Fan woansdei ôf wurdt it mylder.

Jan Brinksma