Waarpraatsje: Stadichoan oar waar

DE JOUWER – Maart wurdt in hiel bysûndere moanne, mar dêr letter mear oer. Freed is it noch kreas, fan it wykein ôf feroaret it waar.

Tongersdeitenacht kin it op in soad plakken dampich wurde. By in swakke noarde- oant noardeastewyn leit de temperatuer krekt boppe it friespunt.

Freed kin it earst noch dampich wêze, mar geandewei komt de sinne der wer goed by. De swakke oant matige wyn komt út it noardeasten, mar by de noardlike kust lâns stiet in noardewyn. De temperatuer leit tusken 9 en 14 graden.

Yn it wykein is der mear bewolking en it wurdt stadichoan ek frisser.

Jan Brinksma