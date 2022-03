Waarpraatsje: Soad sinne

DE JOUWER – De ynwenners fan Fryslân waarden tongersdeitemoarn wekker mei smoarge auto’s, hûssmoargenskonteners ensafuorthinne. De oarsaak wie saharastof, gjin deistich ferskynsel. No krije we in pear dagen mei in hiel soad sinne.

Freedtenacht is it hast oeral helder en op guon plakken soe it wat dampich wurde kinne. Der stiet hast gjin wyn en de temperatuer leit om it friespunt hinne.

Freed skynt de sinne hast de hiele dei. By in swakke wyn út ferskillende rjochtingen wurdt it in graad of 13.

Yn it wykein is it ek hiel kreas maitiidswaar.

Jan Brinksma