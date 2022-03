Waarpraatsje: Sinne makket oeroeren

DE JOUWER – De sinne skynt dizze dagen fan ‘e iere moarntiid oant yn ‘e jûn ta, mar der wie tongersdei sa út en troch wol in bytsje bewolking. It wurdt no stadichoan wat oar waar.

Tongersdeitenacht is it helder. De wyn komt út it súdeasten en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar wurdt de wyn frij krêftich oant krêftich. De temperatuer bliuwt op de measte plakken krekt boppe it friespunt.

Freed skynt de sinne earst noch flink, mar geandewei de dei rekket de loft stadichoan berûn. De súdeastewyn boazet oan en wurdt matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit tusken de 10 en 14 graden.

Yn it wykein is it oan ’e skiere kant en in drip rein is net hielendal útsletten.

Jan Brinksma