Waarpraatsje: Sinne en bewolking

DE JOUWER – It waar fan tiisdei like bot op dat fan in dei earder. It wie earst skier en it waard sels wat suterig, mar yn ‘e middei klearre it flink op. Woansdei bliuwt it, sa goed as, drûch.

Tiisdeitenacht is it helder, mar der is op guon plakken wol hege bewolking. De wyn komt út it easten oant sudeasten en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. De temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Woansdei wikselje sinne en bewolking inoar ôf. De súdeastewyn is matich, mar yn it Waadgebiet en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt in graad of 13.

Letter yn ‘e wike is der wer in (hiel) soad sinne.

Jan Brinksma