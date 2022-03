Waarpraatsje: Oanhâldend myld

DE JOUWER – It wie in prachtige en op de measte plakken tige mylde dei en ek woansdei sjocht it der hiel kreas út.

Tiisdeitenacht is it helder, mar wat bewolking is net hielendal útsletten. It kin ek wat dizenich wurde. By in swakke eastewyn leit de temperatuer tusken 3 en 5 graden.

Woansdei skynt de sinne wer fan ‘e iere moarntiid oant yn ‘e jûn. De wyn komt út it easten en is swak. It wurdt in graad as 17.

Tongersdei is it ek poerbêst maitiidswaar.

Jan Brinksma