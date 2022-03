Waarpraatsje: Oanhâldend drûch

DE JOUWER – It wie in wykein mei kâlde nachten en in soad sinne, mar snein rekke de loft yn in grut part fan Fryslân berûn. Moandei komt de sinne, nei alle gedachten, werom.

Sneintenacht binne der opklearringen, mar der is ek bewolking en op guon plakken soe it dampich wurde kinne. By in swakke noardeastewyn leit de temperatuer tusken de +1 en -3 graden.

Moandei soe it earst noch wat dampich wêze kinne, mar de sinne komt der geandewei wer goed by. De matige wyn komt út it easten en it wurdt 6 graden.

Tiisdei en woansdei binne wer strieljende dagen.

Jan Brinksma