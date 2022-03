Waarpraatsje: Oan ’e mylde kant

DE JOUWER – It wie in noflik wykein mei bewolking, sinne, in bytsje rein en in prima temperatuer. It bliuwt ek myld.

Sneintenacht is de loft berûn en it kin sa út en troch wat reine. De sude- oant súdwestewyn is swak oant matich en it wurdt 7 graden.

Moandei is it earst skier, mar geandewei komt de sinne der hieltyd better by. De wyn komt út it súdwesten en is matich, mar by de kust lâns stiet wat mear wyn. It wurdt in graad of 13.

Tiisdei feroaret der net in soad.

Jan Brinksma