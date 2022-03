Waarpraatsje: Mylde en drûge wike

DE JOUWER – It wie in strieljende sneon, mar wol mei in kâlde wyn. Snein hie twa gesichten: nei in hiel kreaze moarn rekke de loft berûn en reinde it in skoft. Yn ‘e nije wike bliuwt it drûch en it wurdt myld.

Sneintenacht is de loft earst berûn, mar letter klearret it, nei alle gedachten, op en op guon plakken soe it wat dampich wurde kinne. De wyn giet nei it súdeasten en is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit om de 2 graden hinne.

Moandei soe it earst noch wat dampich wêze kinne, mar letter skynt de sinne. Yn ‘e rin fan ‘e dei komme der wol wat hingelwolken. By in swakke sudewyn wurdt it in graad of 15.

Tiisdei en woansdei is der ek in soad sinne en it is hiel myld.