Waarpraatsje: Myld maitiidswaar

DE JOUWER – It wie moandei earst in hiel skoft skier, mar yn ‘e middei waard it dochs noch fleurich waar. It bliuwt de hiele wike kreas en rêstich.

Moandeitenacht rekket de loft stadichoan wer berûn, mar hoe let oft dat barre sil is noch net wis. Op guon plakken soe it ek wat dampich wurde kinne. By in swakke easte- oant súdeastewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Tiisdei kin it earst noch dampich wêze en der is hege bewolking. Letter sil de sinne grif ek noch te sjen wêze, mar by de noardlike kust lâns kin in bui falle. De súdeastewyn is swak en it wurdt 13 graden.

Woansdei is in (hiel) mylde dei.

Jan Brinksma