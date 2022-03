Waarpraatsje: Mear bewolking

DE JOUWER – Oan it tige strieljende waar komt foarearst in ein, mar it bliuwt wol oan ‘e mylde kant.

Freedtenacht is de loft foar it grutste part berûn en op guon plakken kin it wat reine. De sude- oant súdeastewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt in graad of 6.

Sneon is it skier, mar wy sjogge, nei alle gedachten, de sinne ek noch wol. Letter op ‘e dei soe it wat reine kinne. By in swakke oant matige sudewyn leit de temperatuer tusken de 9 graden op de Waadeilânen en 12 graden boppe it fêstelân fan Fryslân.

Snein feroaret der net folle oan it waar. It is bewolkt mei sa út en troch in bytsje sinne, en in drip rein is net hielendal útsletten. By in matige sudewyn leit de temperatuer om de 13 graden hinne.

Takomme wike is it in lyts bytsje ritich mar wol (hiel) myld.

Jan Brinksma