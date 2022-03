Waarpraatsje: Kâns op wat spatsjes

DE JOUWER – It is al in hiel skoft drûch, mar fan no ôf kin der sa út en troch wer wat delslach falle. In wiete boel wurdt it foarearst net.

Tiisdeitenacht rekket de loft geandewei wer berûn en letter soe der in bytsje rein falle kinne. De wyn komt út it noardeasten en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich oant frij krêftich. De temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Woansdei is de loft berûn en yn ‘e moarntiid soe it wat reine kinne, mar letter op ‘e dei sil de sinne miskien ek noch wol efkes te sjen wêze. By in matige noarde- oant noardeastewyn is it in graad of 8.

De oare dagen fan ‘e wike bliuwt it oan de kâlde kant.

Jan Brinksma