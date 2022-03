Waarpraatsje: Kâlder

DE JOUWER – Oan in lange rite mei bysûnder maitiidswaar komt no in ein. It wurdt kâlder en wy sille de sinne minder faak sjen.

Moandeitenacht is de loft, nei alle gedachten, berûn. De noardeastewyn is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. It wurdt 4 graden.

Tiisdei wikselje sinne en bewolking inoar ôf. De wyn komt út it noardeasten en boazet oan. Boppe it fêstelân fan Fryslân wurdt de wyn matich, mar boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It sil net folle waarmer wurde as 10 graden.

De oare dagen fan dizze wike bliuwt it oan de kâlde kant.

Jan Brinksma